В 3 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» главные герои решили попробовать себя в роли режиссеров. Они собираются выпустить собственный блокбастер. Тем временем Лапинибернатус мечтает о покое и уединении. Он создает специальное устройство, которое позволит не пускать к нему надоедливых зверьков. Джон собирается доказать, что кролики не обладают интеллектом. Мудрый бородатый кролик Лапинибернатус предается ностальгии, пока его ушастые собратья готовят ему подарок, который нечаянно ломают. Чтобы никто не мешал ему работать с машиной времени, Лапинибернатус строит контрольно-пропускной пункт.