Rabbids Invasion 2013 - 2019 season 3

Rabbids Invasion season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Rabbids Invasion Seasons Season 3

Rabbids Invasion 0+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 25
Runtime 9 hours 10 minutes
"Rabbids Invasion" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» главные герои решили попробовать себя в роли режиссеров. Они собираются выпустить собственный блокбастер. Тем временем Лапинибернатус мечтает о покое и уединении. Он создает специальное устройство, которое позволит не пускать к нему надоедливых зверьков. Джон собирается доказать, что кролики не обладают интеллектом. Мудрый бородатый кролик Лапинибернатус предается ностальгии, пока его ушастые собратья готовят ему подарок, который нечаянно ломают. Чтобы никто не мешал ему работать с машиной времени, Лапинибернатус строит контрольно-пропускной пункт.

"Rabbids Invasion" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Rabbid on Film / Bubble-Wrap Rabbid / Lost Ball Rabbids
Season 3 Episode 1
21 June 2016
Odd Rabbid Out / Rabbid on Repeat / Rabbid Real-Estate Rampage
Season 3 Episode 2
28 June 2016
Checkpoint Rabbid / Lost Ball Rabbids / Rabbidus Carnivorous
Season 3 Episode 3
5 July 2016
Rabbid Tribe / Rabbid Mate / Gorilla Rabbid
Season 3 Episode 4
12 July 2016
Rabbid on Trial / Biker Rabbids / Rabbid Twin
Season 3 Episode 5
19 July 2016
Rabbid Knights / Rabbid Assistants / Rabbid Soundtrack
Season 3 Episode 6
26 July 2016
Flying Rabbids / Voodoo Rabbid / Animal Rabbid
Season 3 Episode 7
2 August 2016
Rabbid Re-Freeze / Rabbid Nightmare / Being Rabbid - Part 3
Season 3 Episode 8
9 August 2016
Rabbid Quiz / Mona Rabbida / Team Rabbid
Season 3 Episode 9
16 August 2016
Radioactive Rabbid / Handcuffs Rabbids / Rabbidzzzzzz
Season 3 Episode 10
23 August 2016
Rabbidbowl - Part 1 / Rabbidbowl - Part 2 / An Alien Amongst the Rabbids
Season 3 Episode 11
25 September 2016
Helpful Rabbid / Time Travel Rabbids / Excalirabbid
Season 3 Episode 12
2 October 2016
The March of the Rabbids / Rabbid Fishing / Rabbid Ahoy
Season 3 Episode 13
9 October 2016
Rabbids at the Edge of the World / Papa Rabbid / Rabbid Treasure
Season 3 Episode 14
16 October 2016
Rabbid Countdown / Heroic Rabbids / Teleportarabbids
Season 3 Episode 15
23 October 2016
Rabbid Santa / Snow Rabbid / Egg-ceptional Rabbid
Season 3 Episode 16
23 October 2016
Rabbid Charming / Freezing Rabbid - Part 1 / Freezing Rabbid - Part 2
Season 3 Episode 18
26 May 2017
Rabbid Wheel / Super Rabbid vs. Super Penguins / Rabbid Toothbrush
Season 3 Episode 19
2 June 2017
Bowling Rabbid / Costumer Service Rabbid / Rabbid Epidemic
Season 3 Episode 20
2 June 2017
Tricycle Rabbid / Neat Freak Rabbid / Copycat Rabbid
Season 3 Episode 21
9 June 2017
Defibrillator Rabbid / Rabbid Breakdown / Safety Rabbid
Season 3 Episode 22
9 June 2017
Rabbid Park / Rabbid Enlightenment / Between a Rabbid and a Hard Place
Season 3 Episode 23
16 June 2017
Rabbid Cruise / Rabbid Little Brother / Spit-Roast Rabbid
Season 3 Episode 24
16 June 2017
Rabbindigestion / A Cro-magnon Among the Rabbids / Nanny Rabbid
Season 3 Episode 25
23 June 2017
Dr. Mad Rabbid's Daughter / Rabbid Heatwave - Part 1 / Rabbid Heatwave - Part 2
Season 3 Episode 26
23 June 2017
