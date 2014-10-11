Во 2 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» приключения забавных ушастых зверьков продолжаются. На этот раз они учатся летать и сталкиваются с персонажем, который одержим теорией заговора. Он полон решимости собрать доказательства внеземной жизни, в результате чего по случайности принимает кролика в образе цыпленка за инопланетную форму жизни. Также главные герои ловят назойливую муху, встречаются с проголодавшейся курицей, находят открытую машину, пытаются похудеть и сражаются с теми, кто бросает в них резиновые мячики. А один из героев даже на некоторое время становится ученым.