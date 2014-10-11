Menu
Season premiere 11 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
Во 2 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» приключения забавных ушастых зверьков продолжаются. На этот раз они учатся летать и сталкиваются с персонажем, который одержим теорией заговора. Он полон решимости собрать доказательства внеземной жизни, в результате чего по случайности принимает кролика в образе цыпленка за инопланетную форму жизни. Также главные герои ловят назойливую муху, встречаются с проголодавшейся курицей, находят открытую машину, пытаются похудеть и сражаются с теми, кто бросает в них резиновые мячики. А один из героев даже на некоторое время становится ученым.

5.3
Rate 13 votes
5.5 IMDb

Being Rabbids / Rabbid Diet / Reflections in a Rabbid Eye
Season 2 Episode 1
11 October 2014
Green Rabbid / Star Rabbid / Rabbid Obsession
Season 2 Episode 2
1 November 2014
Rabbidroid / Rabbid Compression / Rabbid Fit
Season 2 Episode 3
15 November 2014
Guide-Rabbid / The Mystery of the Disappearing Rabbids / Rabbids BFFs
Season 2 Episode 4
22 November 2014
The Moon Rabbid / Dreaming Rabbid / Rabbid Secrets
Season 2 Episode 5
6 June 2015
Love Rabbid / Super Inventive Rabbids / Welcome to Rabbidland
Season 2 Episode 6
13 June 2015
Run, Rabbid, Run! / Mafia Rabbids / Wild West Rabbid
Season 2 Episode 7
20 June 2015
Dressed Up Rabbid / Self-Conscious Rabbid / Rabbid Associates
Season 2 Episode 8
27 June 2015
Rabbid Home / Rabbid Toast / Voiceless Rabbid
Season 2 Episode 9
7 December 2015
Rabbid Rocket for Grandma / Being Rabbid Part 2 / Appallo 11
Season 2 Episode 10
9 December 2015
Rabbid Invaders / Mother Rabbid / Rabbid Babysitting
Season 2 Episode 11
11 December 2015
An Intruder Among the Rabbids / Buddy Rabbids / Rabbids Stage Coach
Season 2 Episode 12
14 December 2015
Sulky Rabbid / Love-Struck Rabbid / Moonless Rabbids
Season 2 Episode 13
16 December 2015
The Last Rabbid / Mini-Rabbid / Rabbid Negotiation
Season 2 Episode 14
10 January 2016
Rabbid Test Pilot / Rabbid Brass Band / Mini Rabbids vs. Giant Chicken
Season 2 Episode 15
17 January 2016
Rabbid Fetch / Rabbid Escape / Rabbid Werewolf
Season 2 Episode 16
24 January 2016
Invisible Rabbid / Rabbid Anthem / The Incredible Rabbid Space Time Machine
Season 2 Episode 17
31 January 2016
Rabbiddoll / Rabbid Stratagems / A Rabbid's Valentine
Season 2 Episode 18
7 February 2016
Rabbidstein / Anti-Grabbidy / Rabbid Dummy
Season 2 Episode 19
19 April 2016
Two Rabbids in Orbit / Rabbid Remote / Rabbid School
Season 2 Episode 20
26 April 2016
Lost Rabbids / The Curse of Rabbidkhamun / Mad Rabbids vs. The Robots
Season 2 Episode 21
3 May 2016
Gangs of Rabbids / Glow Rabbid / Rabbids Go Skiing
Season 2 Episode 22
10 May 2016
Dr. Mad Rabbid's Super-Duper Iron-Clad Underpants / Monstrous Rabbids / Mad Rabbid & the Genius's Moustache
Season 2 Episode 23
17 May 2016
Feathered Rabbid / Queen of Rabbid / Rabbid Amnesia
Season 2 Episode 24
24 May 2016
Rabbid 00Zilch / Mad Rabbid & The Rabbid Clones / Mad Fly Rabbid
Season 2 Episode 25
7 June 2016
Rabbid of the Third Kind / The Pact of the Super Rabbids / On the Rabbid Trail
Season 2 Episode 26
14 June 2016
