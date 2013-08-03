Menu
Rabbids Invasion 2013 - 2019 season 1

Rabbids Invasion 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Rabbids Invasion" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» главные герои – неутомимые ушастые разбойники, чья жизнь состоит из шалостей, забав и озорства. Помешать проказникам баловаться не удалось никому. Зайцы мечтают вернуться на луну, откуда они родом, и прибегают к различным способам, чтобы туда добраться, всякий раз попадая в очередное забавное приключение. Герои мастерски выпутываются из сложных ситуаций, оставаясь смешными, безответственными и трогательными одновременно. Они играют с морскими звездами и осьминогом, а также восхищаются фермерскими курами, которые умеют откладывать яйца.

5.5 IMDb
"Rabbids Invasion" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Omelet Party / Rabbid Mollusk / Rabbid, Are You There?
Season 1 Episode 1
3 August 2013
Stop! No More! / Rabbids vs. the Vacuum Cleaner / Runway Rabbids
Season 1 Episode 2
10 August 2013
Rabbids Say Cheese / Raving Lifeguard / Rabbid Market
Season 1 Episode 3
17 August 2013
Elevatorus Rabbidinus / Until Rabbids Do You Part / Rabbid Radar
Season 1 Episode 4
24 August 2013
Rabbids Against the Machine / Ring! Bwaah! / Radio Rabbid
Season 1 Episode 5
14 September 2013
Rabbid Playa / Fast Food Rabbid / Escalator Rabbid
Season 1 Episode 6
21 September 2013
Scout Rabbids / Jurassic Rabbid / Moo Rabbids
Season 1 Episode 7
28 September 2013
Keypad Rabbids / Special Agent Rabbids / Schnoz Rabbid
Season 1 Episode 8
12 October 2013
Museum Rabbids / Kite Rabbids / Never Refreeze a Rabbid
Season 1 Episode 9
2 November 2013
Music Rabbid / Wake Up, Rabbids! / R.C. Rabbid
Season 1 Episode 10
9 November 2013
Get in Line, Rabbids! / Sticky Rabbid / Rabbid Test N°98002-c: the Platform
Season 1 Episode 11
16 November 2013
Rabbidocchio / Rabbid Test N°98003-c: the Cube / Rabbids with Fleas
Season 1 Episode 12
23 November 2013
Rabbid Elevation / Surprise Rabbid / Rabbid Test N°98001-c: the Mirror
Season 1 Episode 13
30 November 2013
Super Rabbid / Dueling Rabbids / Rabbid Test N°98004-c: the Animals
Season 1 Episode 14
4 January 2014
Flight of the Rabbids / The Rabbid Who Fell to Earth / Holy Rabbid-Cow!
Season 1 Episode 15
11 January 2014
Pecking Rabbid / Rabbidmobile / Prisoner Rabbid
Season 1 Episode 16
18 January 2014
Rabbid Dreams / Snoring Rabbid / Hypno Rabbid
Season 1 Episode 17
25 January 2014
Rabbid Race to the Moon / Rabbid Games / Rabbid Test Nº98005-c: the Blue Rabbid
Season 1 Episode 18
1 February 2014
Rabbid Doggies / Rabbid Test Nº98006-c: the Chair / Raving Thirst
Season 1 Episode 19
8 February 2014
Rabbid Like Me / Rabbid Mozart / Raving Alien
Season 1 Episode 20
15 February 2014
Rabbid Parasol / Rabbid Tummy Rumble / Rabbid's Rules of Order
Season 1 Episode 21
5 April 2014
Raving Chicken / Plunger Rabbids / Rabbid Snob
Season 1 Episode 22
12 April 2014
Vampire Rabbid / Rabbid Halloween / Zombie Rabbid
Season 1 Episode 23
18 October 2014
Safe Deposit Rabbids / Why Did the Rabbid Cross the Road? / Dream On, Rabbid
Season 1 Episode 24
19 April 2014
Rabbid 2.0 / Rabbid Undies / Sneezy Rabbid
Season 1 Episode 25
26 April 2014
O'Come All Ye Rabbids / Slippery and Soapy / Rabbid Stick-Up
Season 1 Episode 26
6 December 2014
TV series release schedule
