В 1 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» главные герои – неутомимые ушастые разбойники, чья жизнь состоит из шалостей, забав и озорства. Помешать проказникам баловаться не удалось никому. Зайцы мечтают вернуться на луну, откуда они родом, и прибегают к различным способам, чтобы туда добраться, всякий раз попадая в очередное забавное приключение. Герои мастерски выпутываются из сложных ситуаций, оставаясь смешными, безответственными и трогательными одновременно. Они играют с морскими звездами и осьминогом, а также восхищаются фермерскими курами, которые умеют откладывать яйца.