В 1 сезоне сериала «Индекс страха» в центре событий оказывается талантливый ученый, который разработал управляемую Искусственным интеллектом систему, распознающую человеческий страх. Главный герой хочет использовать свое изобретение, чтобы управлять поведением игроков на финансовых рынках и заработать миллиарды. Но все происходит не совсем так, как задумывал компьютерный гений. В его жизнь вмешивается нечто, что подвергает угрозе не только бизнес-стратегию героя, но и всю его жизнь. После внезапной атаки он начинает сомневаться во всем, что видит, и убеждается в том, что кто-то его подставил.