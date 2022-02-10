Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Fear Index 2022, season 1

The Fear Index season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Fear Index Seasons Season 1
The Fear Index
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"The Fear Index" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Индекс страха» в центре событий оказывается талантливый ученый, который разработал управляемую Искусственным интеллектом систему, распознающую человеческий страх. Главный герой хочет использовать свое изобретение, чтобы управлять поведением игроков на финансовых рынках и заработать миллиарды. Но все происходит не совсем так, как задумывал компьютерный гений. В его жизнь вмешивается нечто, что подвергает угрозе не только бизнес-стратегию героя, но и всю его жизнь. После внезапной атаки он начинает сомневаться во всем, что видит, и убеждается в том, что кто-то его подставил.

Series rating

5.5
Rate 16 votes
5.9 IMDb

"The Fear Index" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 4
10 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more