Во 2 сезоне сериала «Подставили!» продолжается история о двоих мужчинах, Сальво и Валентино, которые ремонтируют технику на дому. Напомним, в предыдущем сезоне мастера оказались в чудовищной ситуации – прибыв по очередному вызову, они обнаружили на полу мертвое тело. Это обстоятельство главных героев не на шутку перепугало. После того как два неудачливых механика наткнулись на место преступления, любое действие, которое они предпринимают, чтобы не оказаться подозреваемыми, приводит к еще большим неприятностям. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых захватывающих приключений.