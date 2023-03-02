Menu
Incastrati 2022 - 2023, season 2

Incastrati 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Incastrati" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Подставили!» продолжается история о двоих мужчинах, Сальво и Валентино, которые ремонтируют технику на дому. Напомним, в предыдущем сезоне мастера оказались в чудовищной ситуации – прибыв по очередному вызову, они обнаружили на полу мертвое тело. Это обстоятельство главных героев не на шутку перепугало. После того как два неудачливых механика наткнулись на место преступления, любое действие, которое они предпринимают, чтобы не оказаться подозреваемыми, приводит к еще большим неприятностям. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых захватывающих приключений.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

Incastrati List of episodes

Season 1
Season 2
Episodio 1
Season 2 Episode 1
2 March 2023
Episodio 2
Season 2 Episode 2
2 March 2023
Episodio 3
Season 2 Episode 3
2 March 2023
Episodio 4
Season 2 Episode 4
2 March 2023
Episodio 5
Season 2 Episode 5
2 March 2023
Episodio 6
Season 2 Episode 6
2 March 2023
