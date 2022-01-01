В 1 сезоне сериала «Подставили!» в центре событий оказываются двое мужчин – родственники Сальво и Валентино. Они зарабатывают на жизнь ремонтом техники и часто выезжают к своим клиентам на дом. Однажды мастера попадают в ужасную ситуацию – приехав по вызову, они находят на полу мертвое тело. Испугавшись, что полицейские сочтут их причастными к преступлению, герои решают замести следы своего пребывания в доме и скрыться незамеченными. Однако из-за своей неуклюжести герои влипают в еще большие неприятности. Валентино начинает опасаться, что убийцу мужчины ищут не только детективы.