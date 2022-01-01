Menu
Incastrati 2022, season 1

Incastrati 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Incastrati" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Подставили!» в центре событий оказываются двое мужчин – родственники Сальво и Валентино. Они зарабатывают на жизнь ремонтом техники и часто выезжают к своим клиентам на дом. Однажды мастера попадают в ужасную ситуацию – приехав по вызову, они находят на полу мертвое тело. Испугавшись, что полицейские сочтут их причастными к преступлению, герои решают замести следы своего пребывания в доме и скрыться незамеченными. Однако из-за своей неуклюжести герои влипают в еще большие неприятности. Валентино начинает опасаться, что убийцу мужчины ищут не только детективы.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

Incastrati List of episodes

Season 1
Season 2
Episodio 1
Season 1 Episode 1
1 January 2022
Episodio 2
Season 1 Episode 2
1 January 2022
Episodio 3
Season 1 Episode 3
1 January 2022
Episodio 4
Season 1 Episode 4
1 January 2022
Episodio 5
Season 1 Episode 5
1 January 2022
Episodio 6
Season 1 Episode 6
1 January 2022
