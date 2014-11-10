В 1 сезоне сериала «Волчье солнце» действие происходит в 20-е годы в СССР. Британские войска готовят нападение, основной удар которого придется на Польшу. Об этом становится известно молодому сотруднику ОГПУ Михаилу Останину. Руководство хочет, чтобы именно он помогал главнокомандующему операцией по предотвращению атаки. Останин отправляется в Польшу, где расположились вражеские войска. Он работает под прикрытием, используя имя своего приятеля Януша Галецкого, погибшего во время военных действий белого офицера. Останину удается пройти множество проверок и попасть в стан неприятеля.