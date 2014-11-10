Menu
Russian
Wolf's Sun season 1 watch online

Wolf's Sun season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wolf's Sun Seasons Season 1
Волчье солнце 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Wolf's Sun" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Волчье солнце» действие происходит в 20-е годы в СССР. Британские войска готовят нападение, основной удар которого придется на Польшу. Об этом становится известно молодому сотруднику ОГПУ Михаилу Останину. Руководство хочет, чтобы именно он помогал главнокомандующему операцией по предотвращению атаки. Останин отправляется в Польшу, где расположились вражеские войска. Он работает под прикрытием, используя имя своего приятеля Януша Галецкого, погибшего во время военных действий белого офицера. Останину удается пройти множество проверок и попасть в стан неприятеля.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.3 IMDb

"Wolf's Sun" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 November 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 November 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 November 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 November 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 November 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 November 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 November 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 November 2014
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 November 2014
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 November 2014
Серия 11
Season 1 Episode 11
13 November 2014
Серия 12
Season 1 Episode 12
13 November 2014
