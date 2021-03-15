В 1 сезоне сериала «Авантюра на двоих» молодой авантюрист по имени Саша Пушкин бежит от криминального прошлого и просит убежища в небольшой провинциальной церкви. Там он случайно знакомится с очаровательной девушкой Мариной Бондарь, которая предлагает ему необычный заработок. Она просит парня притвориться ее потерянным много лет назад братом. Выясняется, что ее умирающая бабушка София – владелица крупного винного завода – отказывается составлять завещание, пока перед ней не предстанут оба законных наследника. Но где искать настоящего родственника, Марина не представляет. Это знакомство переворачивает судьбу обоих заговорщиков.