Avantyura na dvoih 2021, season 1

Авантюра на двоих 16+
Season premiere 15 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Авантюра на двоих» молодой авантюрист по имени Саша Пушкин бежит от криминального прошлого и просит убежища в небольшой провинциальной церкви. Там он случайно знакомится с очаровательной девушкой Мариной Бондарь, которая предлагает ему необычный заработок. Она просит парня притвориться ее потерянным много лет назад братом. Выясняется, что ее умирающая бабушка София – владелица крупного винного завода – отказывается составлять завещание, пока перед ней не предстанут оба законных наследника. Но где искать настоящего родственника, Марина не представляет. Это знакомство переворачивает судьбу обоих заговорщиков.

8.6
Rate 13 votes
8.9 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
15 March 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 March 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 March 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 March 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 March 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 March 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 March 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 March 2021
