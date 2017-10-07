Menu
Sezon lyubvi season 1 watch online

Sezon lyubvi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sezon lyubvi Seasons Season 1
Сезон любви 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Sezon lyubvi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сезон любви» Надежда переехала в Москву учиться в медицинском вузе, но каникулы проводит на родине. Именно там судьба сводит ее с привлекательным молодым человеком по имени Вадим. Он занимается конструированием дельтапланов и у него есть отношения с девушкой Мариной. Однако у них не все идет гладко. Надя и Вадим испытывают друг к другу влечение, а через некоторое время между ними вспыхивает настоящее чувство. Спустя какое-то время Надя узнает, что она беременна. Но ее избранник так и не смог расстаться с Мариной. Надя вернулась в столицу. Вновь бывшие возлюбленные встретились спустя 12 лет.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Sezon lyubvi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 October 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 October 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 October 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 October 2017
