В 1 сезоне сериала «Сезон любви» Надежда переехала в Москву учиться в медицинском вузе, но каникулы проводит на родине. Именно там судьба сводит ее с привлекательным молодым человеком по имени Вадим. Он занимается конструированием дельтапланов и у него есть отношения с девушкой Мариной. Однако у них не все идет гладко. Надя и Вадим испытывают друг к другу влечение, а через некоторое время между ними вспыхивает настоящее чувство. Спустя какое-то время Надя узнает, что она беременна. Но ее избранник так и не смог расстаться с Мариной. Надя вернулась в столицу. Вновь бывшие возлюбленные встретились спустя 12 лет.