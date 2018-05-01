В 1 сезоне сериала «Фантазия белых ночей» Андрей Плетнев, балерун Пермского театра, отправляется в Ленинград. Его пригласили в одну из лучших трупп Советского Союза. Герой строит планы на будущее, мечтая о том, как он покорит мировую сцену. Не секрет, что ленинградским артистам рукоплещут самые большие залы на Западе, а за билетами на очередное выступление выстраиваются очереди в кассы. Однако в грандиозные планы амбициозного молодого человека вмешивается любовь. Встретив в Ленинграде свою первую возлюбленную Марию Симонову, Андрей позабыл обо всем на свете. Маша несвободна...