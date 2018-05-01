Menu
Fantaziya belyh nochey 2018, season 1

Fantaziya belyh nochey season 1 poster
Фантазия белых ночей
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Fantaziya belyh nochey" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фантазия белых ночей» Андрей Плетнев, балерун Пермского театра, отправляется в Ленинград. Его пригласили в одну из лучших трупп Советского Союза. Герой строит планы на будущее, мечтая о том, как он покорит мировую сцену. Не секрет, что ленинградским артистам рукоплещут самые большие залы на Западе, а за билетами на очередное выступление выстраиваются очереди в кассы. Однако в грандиозные планы амбициозного молодого человека вмешивается любовь. Встретив в Ленинграде свою первую возлюбленную Марию Симонову, Андрей позабыл обо всем на свете. Маша несвободна...

"Fantaziya belyh nochey" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 May 2018
