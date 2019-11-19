В 1 сезоне сериала «Три лани на алмазной тропе» Ира, Катя и Жанна дружат много лет. Они привыкли делиться друг с другом всем, что происходит в их жизнях, и оказывать поддержку в случае неприятностей. Однажды, отправившись на модный показ, подруги попадают в настоящее приключение. Иру попросили отдать видеозапись ведущему телепрограммы. В этот момент она оказалась свидетельницей насильственной смерти телевизионщика и похищения помощницы влиятельного босса. Ира решила посмотреть кассету, из-за которой она попала в такое незавидное положение, и заметила в кадре свою подругу Катю.