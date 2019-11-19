Menu
Tri lani na almaznoy trope season 1 watch online

Tri lani na almaznoy trope season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tri lani na almaznoy trope Seasons Season 1
Три лани на алмазной тропе 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Tri lani na almaznoy trope" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Три лани на алмазной тропе» Ира, Катя и Жанна дружат много лет. Они привыкли делиться друг с другом всем, что происходит в их жизнях, и оказывать поддержку в случае неприятностей. Однажды, отправившись на модный показ, подруги попадают в настоящее приключение. Иру попросили отдать видеозапись ведущему телепрограммы. В этот момент она оказалась свидетельницей насильственной смерти телевизионщика и похищения помощницы влиятельного босса. Ира решила посмотреть кассету, из-за которой она попала в такое незавидное положение, и заметила в кадре свою подругу Катю.

Series rating

5.7
Rate 15 votes
5.9 IMDb

"Tri lani na almaznoy trope" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 2019
