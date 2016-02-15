Menu
Provokator 2016, season 1

Season premiere 15 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Провокатор» Антон работает при МВД. Его задача – вывести коррупционеров на чистую воду. Однако мало кто знает об истинной цели героя. Мужчина хочет отомстить сослуживцам отца, которые подставили его и косвенно несут ответственность за его смерть в тюрьме. Вся жизнь Антона течет «под прикрытием». На частую жизнь времени у него не хватает. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к нему в особых случаях, когда нет другого способа поймать преступника, который кичится своей безнаказанностью. Никто не ограничивает Антона в его действиях. У него нет жестких рамок и регламента.

7.2
7.3 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 February 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 February 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 February 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 March 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 March 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 March 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 April 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 April 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 April 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
25 April 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
2 May 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 May 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 May 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 May 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
30 May 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
6 June 2016
Серия 17
Season 1 Episode 17
13 June 2016
Серия 18
Season 1 Episode 18
20 June 2016
Серия 19
Season 1 Episode 19
27 June 2016
Серия 20
Season 1 Episode 20
4 July 2016
