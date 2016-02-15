В 1 сезоне сериала «Провокатор» Антон работает при МВД. Его задача – вывести коррупционеров на чистую воду. Однако мало кто знает об истинной цели героя. Мужчина хочет отомстить сослуживцам отца, которые подставили его и косвенно несут ответственность за его смерть в тюрьме. Вся жизнь Антона течет «под прикрытием». На частую жизнь времени у него не хватает. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к нему в особых случаях, когда нет другого способа поймать преступника, который кичится своей безнаказанностью. Никто не ограничивает Антона в его действиях. У него нет жестких рамок и регламента.