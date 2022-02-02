В 1 сезоне сериала «Учености плоды» действие происходит в 1944 году, в оккупированном фашистами селе Михайловское. Специалист в области литературы Мария Шиллер приезжает в поселение, чтобы прочитать местным жителям и солдатам лекцию о великом поэте с целью просвещения. Немцы с неодобрением относятся к действиям Шиллер. Вскоре берлинские власти отдают приказ — увезти из Михайловского все предметы, представляющие историческую ценность. Партизанский отряд и мастер Сергей, влюбленный в Марию, намерены во что бы ни стало спасти достояние родины. Наследие Пушкина не должно покинуть Россию. Даже если за это придется отдать жизнь...