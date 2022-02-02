Menu
Uchenosti plody season 1 watch online

Uchenosti plody season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Uchenosti plody Seasons Season 1
Учености плоды 12+
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Uchenosti plody" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Учености плоды» действие происходит в 1944 году, в оккупированном фашистами селе Михайловское. Специалист в области литературы Мария Шиллер приезжает в поселение, чтобы прочитать местным жителям и солдатам лекцию о великом поэте с целью просвещения. Немцы с неодобрением относятся к действиям Шиллер. Вскоре берлинские власти отдают приказ — увезти из Михайловского все предметы, представляющие историческую ценность. Партизанский отряд и мастер Сергей, влюбленный в Марию, намерены во что бы ни стало спасти достояние родины. Наследие Пушкина не должно покинуть Россию. Даже если за это придется отдать жизнь...

Series rating

4.9
Rate 12 votes
5 IMDb

"Uchenosti plody" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 February 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 February 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 February 2022
