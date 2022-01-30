В 1 сезоне сериала «Нам нужно поговорить о Косби» режиссер В. Камау Белл погрузился в исследование биографии выдающегося голливудского актера Билла Косби. Он изучает как творческий путь афроамериканской иконы, так и некоторые аспекты его личной жизни. Белл побеседует со стэндап-комиками, культурными обозревателями, репортерами и женщинами, которые были знакомы с Косби лично. Все они поделятся своими впечатлениями об этом человеке. Благодаря архивным хроникам, зрители получат возможность увидеть Косби с неожиданной стороны и составить свое впечатление об этой противоречивой фигуре.