We Need to Talk About Cosby 2022, season 1

Season premiere 30 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"We Need to Talk About Cosby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нам нужно поговорить о Косби» режиссер В. Камау Белл погрузился в исследование биографии выдающегося голливудского актера Билла Косби. Он изучает как творческий путь афроамериканской иконы, так и некоторые аспекты его личной жизни. Белл побеседует со стэндап-комиками, культурными обозревателями, репортерами и женщинами, которые были знакомы с Косби лично. Все они поделятся своими впечатлениями об этом человеке. Благодаря архивным хроникам, зрители получат возможность увидеть Косби с неожиданной стороны и составить свое впечатление об этой противоречивой фигуре.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

We Need to Talk About Cosby List of episodes

Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
30 January 2022
Part 2
Season 1 Episode 2
6 February 2022
Part 3
Season 1 Episode 3
13 February 2022
Part 4
Season 1 Episode 4
20 February 2022
