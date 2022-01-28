В 1 сезоне сериала «Дети на орбите» события разворачиваются в 2045 году. Современные технические разработки позволяют каждому человеку использовать искусственный интеллект, в том числе совершать полеты в космос. Уже подрастает целое поколение детей, которые появились на свет на Луне. Но из-за несчастного случая на орбитальной станции несколько детей остались предоставленными самим себе. Ребята своими силами пытаются справиться с бедственной ситуацией, в которой они оказались. Для этого они начинают осваивать технические установки, оставшиеся в их распоряжении. Некоторые из них даже исправны.