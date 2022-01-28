Menu
The Orbital Children season 1 poster
Season premiere 28 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Дети на орбите» события разворачиваются в 2045 году. Современные технические разработки позволяют каждому человеку использовать искусственный интеллект, в том числе совершать полеты в космос. Уже подрастает целое поколение детей, которые появились на свет на Луне. Но из-за несчастного случая на орбитальной станции несколько детей остались предоставленными самим себе. Ребята своими силами пытаются справиться с бедственной ситуацией, в которой они оказались. Для этого они начинают осваивать технические установки, оставшиеся в их распоряжении. Некоторые из них даже исправны.

6.2
6.4 IMDb

Extraterrestrial Emissaries
Season 1 Episode 1
28 January 2022
Mist and Darkness
Season 1 Episode 2
28 January 2022
Lunatic Seven
Season 1 Episode 3
28 January 2022
Seven's Pattern
Season 1 Episode 4
28 January 2022
A Story Ends
Season 1 Episode 5
28 January 2022
A Story Begins
Season 1 Episode 6
28 January 2022
