FreakAngels 2022, season 1

FreakAngels
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 45 minutes
В 1 сезоне сериала «ФрикАнгелы» события разворачиваются в Великобритании, на которую шесть лет назад обрушилась загадочная апокалиптическая сила, которая стерла человечество с лица земли. Стихия воды похоронила цивилизацию. В затопленной британской столице уцелел один район, который теперь принадлежит «ФрикАнгелам». 23 года назад одиннадцать детей с одинаково белой кожей и странным фиолетовым цветом глаз одновременно появились на свет. Когда герои повзрослели, у каждого из них проявились удивительные способности. Необычные молодые люди объединились, чтобы вместе бороться с вызовами мироздания.

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

FreakAngels List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 January 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 January 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 January 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
27 January 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 January 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 January 2022
