В 1 сезоне сериала «ФрикАнгелы» события разворачиваются в Великобритании, на которую шесть лет назад обрушилась загадочная апокалиптическая сила, которая стерла человечество с лица земли. Стихия воды похоронила цивилизацию. В затопленной британской столице уцелел один район, который теперь принадлежит «ФрикАнгелам». 23 года назад одиннадцать детей с одинаково белой кожей и странным фиолетовым цветом глаз одновременно появились на свет. Когда герои повзрослели, у каждого из них проявились удивительные способности. Необычные молодые люди объединились, чтобы вместе бороться с вызовами мироздания.