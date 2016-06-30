В 1 сезоне сериала «Салам Масква» в центре событий оказались сослуживцы Рустам и Саша, которые занимаются расследованием преступлений. Первый родился на Кавказе, второй является ужасным ксенофобом. Сашу часто выгоняли с работы. Занимаясь общим делом, коллеги переходят от конфликтов на почве расизма к настоящей мужской дружбе. В каждой серии происходят новые криминальные события. Фигурантами дел становятся узбеки, таджики, вьетнамцы и представители других национальностей. Но поведение человека, его характер и склонности не зависят от происхождения. Благородные люди и злодеи встречаются среди всех.