Salam Maskva 2016, season 1

Салам Масква 18+
Title Сезон 1
Season premiere 30 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 52 minutes
"Salam Maskva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Салам Масква» в центре событий оказались сослуживцы Рустам и Саша, которые занимаются расследованием преступлений. Первый родился на Кавказе, второй является ужасным ксенофобом. Сашу часто выгоняли с работы. Занимаясь общим делом, коллеги переходят от конфликтов на почве расизма к настоящей мужской дружбе. В каждой серии происходят новые криминальные события. Фигурантами дел становятся узбеки, таджики, вьетнамцы и представители других национальностей. Но поведение человека, его характер и склонности не зависят от происхождения. Благородные люди и злодеи встречаются среди всех. 

"Salam Maskva" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 June 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 June 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 July 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 July 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 July 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 July 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 July 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 July 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 July 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 July 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 August 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 August 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
11 August 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
11 August 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
18 August 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
18 August 2016
