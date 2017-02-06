В 1 сезоне сериала «Осиное гнездо» зрители знакомятся с необычным семейством Мальцевых. В большом фамильном доме уживаются пять женщин из разных поколений, но нет ни одного представителя «сильного пола». Глава семьи – пожилая мудрая бабушка Елизавета Андреевна. Ее дочь Кира работает врачом, проводя сутки напролет в клинике, чтобы прокормить домочадцев. Еще у Киры есть три внебрачные дочки: Ксюша, Вероника и Лера. Всю жизнь они находятся на попечении бабушки, пока мать самоотверженно работает. Но однажды хрупкий мир в доме нарушается, и каждая из девушек решает жить самостоятельной жизнью.