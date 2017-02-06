Menu
The Wasp Nest 2017, season 1

The Wasp Nest season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Wasp Nest Seasons Season 1
Осиное гнездо 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 14 hours 56 minutes
"The Wasp Nest" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Осиное гнездо» зрители знакомятся с необычным семейством Мальцевых. В большом фамильном доме уживаются пять женщин из разных поколений, но нет ни одного представителя «сильного пола». Глава семьи – пожилая мудрая бабушка Елизавета Андреевна. Ее дочь Кира работает врачом, проводя сутки напролет в клинике, чтобы прокормить домочадцев. Еще у Киры есть три внебрачные дочки: Ксюша, Вероника и Лера. Всю жизнь они находятся на попечении бабушки, пока мать самоотверженно работает. Но однажды хрупкий мир в доме нарушается, и каждая из девушек решает жить самостоятельной жизнью.

Series rating

3.8
Rate 12 votes
4.4 IMDb

"The Wasp Nest" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 February 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 February 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 February 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 February 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 February 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 February 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
9 February 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 February 2017
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 February 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 February 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 February 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 February 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
15 February 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
15 February 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 February 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
16 February 2017
