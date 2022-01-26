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Astrid and Lilly Save the World 2022, season 1

Astrid and Lilly Save the World season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Astrid and Lilly Save the World Seasons Season 1
Astrid & Lilly Save the World
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Astrid and Lilly Save the World" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Астрид и Лилли спасают мир» события разворачиваются в старшей школе. Астрид и Лилли всегда слыли одиночками и нередко подвергались насмешкам со стороны сверстников. Самовлюбленные одноклассники без тени милосердия и сострадания издевались над ними. Но все меняется после того, как школьницы находят волшебный портал, ведущий в неизвестность. Любознательные девчонки, не сумев справиться с соблазном, открыли дверь, которая вела в другое измерение, кишащее кровожадными чудовищами. Здесь Астрид и ее подруге пришлось вступить в неравный поединок с разъяренными существами.

Season 1 Cast

Jana Morrison
Samantha Aucoin
Olivier Renaud
Geri Hall
Julia Doyle
Spencer Macpherson
All Season 1 Cast

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.9 IMDb

Astrid and Lilly Save the World List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Tontoom
Season 1 Episode 1
26 January 2022
Teeth
Season 1 Episode 2
2 February 2022
Amygdala
Season 1 Episode 3
9 February 2022
One Rib
Season 1 Episode 4
16 February 2022
A-borg
Season 1 Episode 5
23 February 2022
Toenail
Season 1 Episode 6
2 March 2022
Lips
Season 1 Episode 7
9 March 2022
Hair
Season 1 Episode 8
16 March 2022
Doppelkopfel
Season 1 Episode 9
23 March 2022
Guts
Season 1 Episode 10
30 March 2022
TV series release schedule
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