В 1 сезоне сериала «Астрид и Лилли спасают мир» события разворачиваются в старшей школе. Астрид и Лилли всегда слыли одиночками и нередко подвергались насмешкам со стороны сверстников. Самовлюбленные одноклассники без тени милосердия и сострадания издевались над ними. Но все меняется после того, как школьницы находят волшебный портал, ведущий в неизвестность. Любознательные девчонки, не сумев справиться с соблазном, открыли дверь, которая вела в другое измерение, кишащее кровожадными чудовищами. Здесь Астрид и ее подруге пришлось вступить в неравный поединок с разъяренными существами.