Your tickets in your personal cabinet

March 2022, season 1

March season 1 poster
Kinoafisha TV Shows March Seasons Season 1
March
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
"March" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Марш» в центре событий оказываются студенты престижного колледжа Prairie View A&M University. Одной из важных составляющих богатой истории университета является марширующий оркестр Marching Storm.  Молодого теннисиста из Беверли-Хиллз, талантливого бейсболиста из Чикаго и других героев ожидают взлеты и падения, проверка на прочность и множество других испытаний в стенах учебного заведения. Целеустремленные и энергичные ребята – от барабанщиков оркестра до спортсменов – вынуждены неотступно следовать строгому распорядку и поддерживать высокую успеваемость.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

March List of episodes

Season 1
Into the Storm
Season 1 Episode 1
24 January 2022
Homecoming
Season 1 Episode 2
31 January 2022
Eye of the Storm
Season 1 Episode 3
7 February 2022
The Showdown
Season 1 Episode 4
14 February 2022
Stormy Weather
Season 1 Episode 5
27 February 2022
Love on Top
Season 1 Episode 6
6 March 2022
Clear Skies Ahead
Season 1 Episode 7
20 March 2022
We're All We Need
Season 1 Episode 8
27 March 2022
