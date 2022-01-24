В 1 сезоне сериала «Марш» в центре событий оказываются студенты престижного колледжа Prairie View A&M University. Одной из важных составляющих богатой истории университета является марширующий оркестр Marching Storm. Молодого теннисиста из Беверли-Хиллз, талантливого бейсболиста из Чикаго и других героев ожидают взлеты и падения, проверка на прочность и множество других испытаний в стенах учебного заведения. Целеустремленные и энергичные ребята – от барабанщиков оркестра до спортсменов – вынуждены неотступно следовать строгому распорядку и поддерживать высокую успеваемость.