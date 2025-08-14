Menu
Estamos muertos
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Просто название не внушает доверия.
Write review
14 August 2025 16:11
Игра окончена: лучшие сериалы, которые стоит посмотреть после финала «Игры в кальмара»
Уже ставший культовым хит от Нетфликса теперь точно подошел к концу — но на замену всегда что-то найдется.
Write review
27 June 2025 18:07
Сам Netflix рекомендует: топ-3 хоррор-сериала с рейтингом выше 7.5 — в списке не обошлось без дорамы
Про зомби, призраков и таинственные убийства.
Write review
14 May 2025 08:27
Готовимся к бессонным ночам: топ-5 ужастиков, которые выйдут на Нетфликсе в 2025 году
Специально для тех, кто не хочет дрожать от испуга в кинотеатрах.
Write review
14 January 2025 09:25
Чтобы скрасить ожидание: подборка сериалов для тех, кто уже с нетерпением ждёт 3 сезона «Игры в кальмара»
Новых серий ждать слишком долго не придется, но в перерыве можно успеть оценить еще парочку представителей жанра.
Write review
12 January 2025 11:50
Вместо вульгарной «Элиты»: эти 5 сериалов про школу не стыдно смотреть в компании
Они все от Netflix.
Write review
1 September 2024 17:15
