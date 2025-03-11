Menu
Dark Winds
Камео пошло не по плану: Мартина жестко «затроллили» в его же сериале — отрада для тех, кто ждет продолжение «Игры престолов»
Возможно, хотя бы теперь писатель возьмется за работу.
11 March 2025 22:00
Мистика, индейцы, смерть: «скрытый бриллиант» Netflix со 100% на RT в духе «Настоящего детектива»
Уже вышло два сезона, а третий не за горами.
25 August 2024 09:30
