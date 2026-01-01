|1
|1883 Theme
|Brian Tyler / Brian Tyler, Breton Vivian
|8:06
|2
|Requiem
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:54
|3
|Desolate Beauty
|Brian Tyler, Breton Vivian
|4:41
|4
|Fort Worth
|Brian Tyler, Breton Vivian
|3:24
|5
|Daybreak
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:17
|6
|Enter James Dutton
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:01
|7
|Unfinished Souls
|Brian Tyler, Breton Vivian
|6:16
|8
|Untamed and Beautiful
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:54
|9
|Sounds Like a Song
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:35
|10
|A Deal is Struck
|Brian Tyler, Breton Vivian
|3:31
|11
|The River Camp
|Brian Tyler, Breton Vivian
|4:03
|12
|Freedom's Shadow
|Brian Tyler, Breton Vivian
|1:39
|13
|Tainted Water
|Brian Tyler, Breton Vivian
|3:05
|14
|Riding Out
|Brian Tyler, Breton Vivian
|1:34
|15
|They Ain't Doing This
|Brian Tyler, Breton Vivian
|1:47
|16
|A Mother's Loss
|Brian Tyler, Breton Vivian
|1:55
|17
|Why You Stay In the Wagon
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:41
|18
|Punishing Thieves
|Brian Tyler, Breton Vivian
|1:58
|19
|Parallel Journeys
|Brian Tyler, Breton Vivian
|1:42
|20
|I'm a Cowboy
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:51
|21
|The Hell They Know
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:33
|22
|Morning
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:35
|23
|Crossing the River
|Brian Tyler, Breton Vivian
|3:07
|24
|That Conversation
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:01
|25
|Bandits
|Brian Tyler, Breton Vivian
|2:37
|26
|Lost Love
|Brian Tyler, Breton Vivian
|3:48
|27
|1883 Main Titles
|Brian Tyler / Brian Tyler, Breton Vivian
|1:12