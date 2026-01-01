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Kinoafisha TV Shows 1883 Soundtrack

Soundtrack from "1883"

Music from "1883" All info
1883: Season 1, Vol. 1 (Original Series Soundtrack)
1883: Season 1, Vol. 1 (Original Series Soundtrack) 27 tracks. Brian Tyler, Brian Tyler, Breton Vivian
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1883: Season 1, Vol. 2 (Original Series Soundtrack)
1883: Season 1, Vol. 2 (Original Series Soundtrack) 26 tracks. Brian Tyler, Brian Tyler, Breton Vivian
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Title Artist Time
1 1883 Theme Brian Tyler / Brian Tyler, Breton Vivian 8:06
2 Requiem Brian Tyler, Breton Vivian 2:54
3 Desolate Beauty Brian Tyler, Breton Vivian 4:41
4 Fort Worth Brian Tyler, Breton Vivian 3:24
5 Daybreak Brian Tyler, Breton Vivian 2:17
6 Enter James Dutton Brian Tyler, Breton Vivian 2:01
7 Unfinished Souls Brian Tyler, Breton Vivian 6:16
8 Untamed and Beautiful Brian Tyler, Breton Vivian 2:54
9 Sounds Like a Song Brian Tyler, Breton Vivian 2:35
10 A Deal is Struck Brian Tyler, Breton Vivian 3:31
11 The River Camp Brian Tyler, Breton Vivian 4:03
12 Freedom's Shadow Brian Tyler, Breton Vivian 1:39
13 Tainted Water Brian Tyler, Breton Vivian 3:05
14 Riding Out Brian Tyler, Breton Vivian 1:34
15 They Ain't Doing This Brian Tyler, Breton Vivian 1:47
16 A Mother's Loss Brian Tyler, Breton Vivian 1:55
17 Why You Stay In the Wagon Brian Tyler, Breton Vivian 2:41
18 Punishing Thieves Brian Tyler, Breton Vivian 1:58
19 Parallel Journeys Brian Tyler, Breton Vivian 1:42
20 I'm a Cowboy Brian Tyler, Breton Vivian 2:51
21 The Hell They Know Brian Tyler, Breton Vivian 2:33
22 Morning Brian Tyler, Breton Vivian 2:35
23 Crossing the River Brian Tyler, Breton Vivian 3:07
24 That Conversation Brian Tyler, Breton Vivian 2:01
25 Bandits Brian Tyler, Breton Vivian 2:37
26 Lost Love Brian Tyler, Breton Vivian 3:48
27 1883 Main Titles Brian Tyler / Brian Tyler, Breton Vivian 1:12
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