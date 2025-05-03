Menu
«Йеллоустоун» Тейлора Шеридана завершился скандалом в прошлом году — хотя сериал должен был выходить и сейчас Вестерн-шоу было одним из главных хитов телевидения, но все пошло совсем не так, когда Кевин Костнер захотел свою собственную франшизу.
3 May 2025 08:56
Кевин Костнер
Есть два варианта: в каком порядке нужно смотреть «Йеллоустоун» — многие путаются из-за спин-оффов Разбираемся в хронологии этой вселенной.
2 comments
20 April 2025 18:43
