Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Berlin Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Berlin

  • Madrid, Spain
  • Paris, France

Iconic scenes & Locations

Season 2
San Sebastian, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Sevilla, Andalucia, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 3 October 2022 - April 2023
  • 23 January 2025 - 30 August 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more