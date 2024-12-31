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Kiberslav 2024 - 2025, season 1

Kiberslav season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kiberslav Seasons Season 1
Kiberslav 18+
Title Сезон 1
Season premiere 31 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 44 minutes

Series rating

7.0
Rate 18 votes
6.7 IMDb

Kiberslav List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 December 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 December 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 December 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 December 2025
TV series release schedule
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