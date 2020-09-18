Во 2 сезоне сериала «Рамо» Рамо опустошен после предательства со стороны его возлюбленной Сибель. Он собирается сделать все, чтобы добиться условно-досрочного освобождения на 3-м году отбывания наказания. Алпая сдали сотрудникам правоохранительных органов. После этого дела в Адане идут не так гладко, как хотелось бы. Джихангир посылает своего сына Танера туда, в надежде, что он исправит ситуацию. Танер отличается безжалостностью. Он развязывает войну в Адане, вынуждая всех подчиняться воле его отца.