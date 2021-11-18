В 1 сезоне сериала «Собаки в космосе» события разворачиваются вокруг супер-пса по имени Апорт, который был выведен в рамках длительных экспериментальных процедур. Вместе с другими собаками главный герой отправляется в далекий космос для того, чтобы осуществить важную миссию по спасению человечества. Апорту необходимо найти планету, куда могли бы перебраться жить люди. Там должен быть воздух, вода, флора и фауна. По ходу дела выясняется, что открытый космос таит в себе множество разных опасностей.