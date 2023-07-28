How to with John Wilson (2020), season 3

How to with John Wilson season 3 poster
How To with John Wilson 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 28 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"How to with John Wilson" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» главный герой, вооружившись видеокамерой, продолжает свои путешествия по различным местам. Чаще всего он гуляет по нью-йоркским улицам и беседует с прохожими. С их помощью Джон Уилсон решает вполне каждодневные бытовые задачи, связанные с поиском парковочного места или разделением чека в ресторане общественного питания. Талант Уилсона заключается в том, что он умеет находить нечто увлекательное в самых простых вещах, а также блистательно комментирует происходящее. В своем авторском шоу он по-прежнему выступает в качестве как ведущего, так и сценариста.

TV Show rating

8.4
Rate 13 votes
8.7 IMDb

How to with John Wilson List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
How to Find a Public Restroom
Season 3 Episode 1
28 July 2023
How to Clean Your Ears
Season 3 Episode 2
4 August 2023
How To Work Out
Season 3 Episode 3
11 August 2023
How to Watch the Game
Season 3 Episode 4
18 August 2023
How To Watch Birds
Season 3 Episode 5
25 August 2023
How to Track Your Package
Season 3 Episode 6
1 September 2023
