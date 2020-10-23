How to with John Wilson (2020), season 1 episode 2
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Episode description
В 1 сезоне 2 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» речь пойдет о строительных лесах. Джон размышляет о том, что почти 300 миль этой уродливой «защиты» высится над головами ньюйоркцев. Он ищет способы борьбы с этой насущной проблемой.
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