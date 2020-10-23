В 1 сезоне сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» простой нью-йоркский житель по имени Джон решает снять свой видеоблог о реалиях выживания в американском мегаполисе. Выступая одновременно режиссером, сценаристом и главным актером, он выходит с камерой на улицы города и изучает насущные вопросы. В процессе он попадает в забавные ситуации и берет интервью у горожан. Зрители узнают, как завести непринужденный разговор с незнакомцем, справиться с непослушной кошкой или приготовить идеальное ризотто.