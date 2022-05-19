В 3 сезоне сериала «Драконы. Команда спасения: Герои небес» история юных драконов продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона молодой запуганный Шоктейл-дракон повстречал Всадников-Спасателей и решил, что хочет жить с ними на суше. Однако он не учел, что Шоктейлы — водные драконы, которые не способны дышать вне воды. Когда Всадники готовились к празднованию Дня гнезда, традиционного торжества в дикой природе, появился таинственный дракон и занял их гнезда. При этом незваный гость отказался разговаривать со Всадниками и объяснять им, почему он так поступил. В новом сезоне героев ждет множество новых приключений.