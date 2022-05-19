Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky 2021, season 3

Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 18 minutes
"Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Драконы. Команда спасения: Герои небес» история юных драконов продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона молодой запуганный Шоктейл-дракон повстречал Всадников-Спасателей и решил, что хочет жить с ними на суше. Однако он не учел, что Шоктейлы — водные драконы, которые не способны дышать вне воды. Когда Всадники готовились к празднованию Дня гнезда, традиционного торжества в дикой природе, появился таинственный дракон и занял их гнезда. При этом незваный гость отказался разговаривать со Всадниками и объяснять им, почему он так поступил. В новом сезоне героев ждет множество новых приключений.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.8 IMDb

Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky List of episodes

TV series release schedule
The Inflato-Force Awakens
Season 3 Episode 1
19 May 2022
Return to the Sunken City
Season 3 Episode 2
19 May 2022
My Dragonguard
Season 3 Episode 3
19 May 2022
Gludge-Tastic Voyage
Season 3 Episode 4
19 May 2022
Dragon Out of Water
Season 3 Episode 5
19 May 2022
Nest Day
Season 3 Episode 6
19 May 2022
