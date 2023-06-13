В 1 сезоне сериала «Валюша» в богатом доме Корецких работает опытная помощница по хозяйству и няня Валентина. Хозяева уважают женщину, дети любят ее, а коллеги – слушаются. Кроме того, у Вали начинает налаживаться и личная жизнь. За ней ухаживает обаятельный мужчина Аркадий. Однако счастье женщины оказывается зыбким. Неожиданно ее разыскивает бывший супруг Валерий. Он знает о ее прошлом нечто такое, о чем ни в коем случае не должны услышать ее работодатели. Мужчина начинает шантажировать Валентину.