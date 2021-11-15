В 1 сезоне сериала «Джек и Лондон» молодой адвокат Влад мечтает построить карьеру за границей. Однако от желанной должности в престижной британской компании его отделяет стажировка в самом обычном отделении полиции в родной глубинке. Он приезжает к своему брату Лене, который служит в чине капитана, и устраивается работать в его участок. Только вот сам Леонид попадает в неприятности – его обвиняют в серьезном преступлении. Влад должен оправдать брата, а поможет ему в этом пес Джек… который умеет разговаривать.