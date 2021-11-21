В 1 сезоне сериала «Тайна спящей дамы» молодая женщина Аглая увлекается историей и работает реставратором. Однажды муж ее сестры – бизнесмен Горлов – покупает старинный особняк. Когда он разбирает завалы на чердаке, среди вещей обнаруживается огромная кукла-автоматон. Когда-то она умела двигаться и даже писать чернилами, но теперь механизм сломан. Новый владелец приглашает Аглаю, чтобы отреставрировать дом, а заодно – удивительную куклу. Но местные жители уверены, что на ней лежит проклятие, убивающее людей.