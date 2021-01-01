В 1 сезоне сериала «Нападение» центральный персонаж Фатих в дневное время работает школьным учителем. А по ночам он учиняет самосуд, превращаясь в неуловимого борца за справедливость, своеобразного супергероя. Фатих одержим желанием наказать всех представителей криминального мира. В его сердце совершенно нет места светлым и нежным чувствам. Встреча с очаровательной девушкой, случившаяся однажды на его жизненном пути, меняет все. Но избранница героя невольно оказывается впутанной в темные дела своего возлюбленного.