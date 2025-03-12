Menu
Статьи о сериале «Yellowjackets»

Статьи о сериале «Yellowjackets»
Героини сериала
«Нам пришлось съесть эти мертвые тела»: кошмарная реальная история стала основой для «Шершней» Участники катастрофы прошли через настоящий ад.
12 March 2025 22:00
Элла Пернелл
Без капли крови, но тошно до боли: как погибла Джеки в сериале «Шершни» — пережила авиакатастрофу, но не одиночество Пожалуй, одна из самых драматичных смертей первого сезона.
12 March 2025 16:11
Кристина Риччи
Не только в Канаде: где снимали сериал «Шершни» — шокирующую историю выживания и его последствий В сериале были задействованы две ключевые локации.
12 March 2025 15:42
Кадры из сериалов «Дикарки» и «Шершни»
«Остаться в живых» и «Оставленных» не предлагать: 5 сериалов для тех, кто замучался ждать финал 3 сезона «Шершней» Подростки, выживание, каннибализм и много чего интересного.
11 March 2025 11:50
