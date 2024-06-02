Mayor of Kingstown 2021, season 3

Mayor of Kingstown season 3 poster
Season premiere 2 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Mayor of Kingstown" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Мэр Кингстауна» события происходят в Кингстауне, американский штат Мичиган. Единственное, на чем здесь можно нажиться, — это тюрьмы. Именно поэтому самое состоятельное семейство города Макласки тесно связано с колониями, а также с коррупцией и социальным неравенством. Напомним, в предыдущем сезоне после бунта в тюрьме Кингстауна в недавно сформированном палаточном городке возникают насилие и хаос. Майк и Банни обсуждают, что нужно сделать, чтобы решить проблему лидерства внутри. Кайл приступает к своей новой работе в правоохранительных органах штата Мичиган.

8.0
8.2 IMDb

Soldier's Heart
Season 3 Episode 1
2 June 2024
Guts
Season 3 Episode 2
9 June 2024
Barbarians at the Gate
Season 3 Episode 3
16 June 2024
Rag Doll
Season 3 Episode 4
23 June 2024
Iris
Season 3 Episode 5
30 June 2024
Ecotone
Season 3 Episode 6
7 July 2024
Marya was Here
Season 3 Episode 7
14 July 2024
Captain of the Sh*t out of Luck
Season 3 Episode 8
21 July 2024
Home on the Range
Season 3 Episode 9
28 July 2024
Comeuppance
Season 3 Episode 10
4 August 2024
