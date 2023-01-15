Во 2 сезоне сериала «Мэр Кингстауна» события разворачиваются в городке Кингстаун, рядом с которым располагаются тюрьмы, а в самом городе живут бывшие заключенные. Правит здесь семья МакЛаски, которая следит за сохранением порядка в этих краях. Братья Митч и Майк сдерживают местных представителей криминального мира, которые только и делают, что пытаются устроить разборки в городе и за его пределами. Жители города демонстрируют уважение по отношению к МакЛаски, но на самом деле просто их боятся. Митч получил прозвище «Мэр», несмотря на то что не занимает этот пост. Но все знают, кто на самом деле формирует законы в городе.