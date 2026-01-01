|Title
|Artist
|Time
|1
|Mayor of Kingstown Main Titles
|Andrew Lockington
|1:07
|2
|Tennis Ball
|Andrew Lockington
|2:38
|3
|History
|Andrew Lockington
|3:30
|4
|Bunny Standoff
|Andrew Lockington
|3:23
|5
|Bear
|Andrew Lockington
|3:10
|6
|No Friend At All
|Andrew Lockington
|2:46
|7
|Orion
|Andrew Lockington
|2:32
|8
|Iris
|Andrew Lockington
|5:05
|9
|Leave Someday
|Andrew Lockington
|2:19
|10
|Man Down
|Andrew Lockington
|4:23
|11
|Nothing To Lose
|Andrew Lockington
|5:14
|12
|Suspicion
|Andrew Lockington
|3:44
|13
|Prophecy Theme
|Andrew Lockington
|2:41
|14
|Having a Baby
|Andrew Lockington
|1:42
|15
|Walking the Yard
|Andrew Lockington
|3:50
|16
|Stabbing
|Andrew Lockington
|4:03
|17
|Broken
|Andrew Lockington
|3:04
|18
|Buried
|Andrew Lockington
|4:34
|19
|Ulysses
|Andrew Lockington
|1:32