Kinoafisha TV Shows Mayor of Kingstown Filming locations

Filming Dates & Locations

Iconic scenes & Locations

Kingston Penitentiary
Kingston, Ontario, Canada
Streets scenes and aerial shots are all mostly Hamilton.
Hamilton, Ontario, Canada
Clarence St. Area
Brantford, Ontario, Canada
Women's Prison Exterior
R. C. Harris Water Treatment Plant, Toronto, Ontario, Canada
Seasons 2-3
Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Season 3
Manila, Philippines
on location
39 William Street Brantford, Ontario, Canada
Season 3
Singapore
Season 3
Boon Lay, Singapore
Filming Dates

  • 17 May 2021 - 4 October 2021
  • June 2022 - November 2022
  • 28 December 2023 - 23 November 2024
