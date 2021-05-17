Iconic scenes & Locations
Kingston Penitentiary
Kingston, Ontario, Canada
Streets scenes and aerial shots are all mostly Hamilton.
Hamilton, Ontario, Canada
Clarence St. Area
Brantford, Ontario, Canada
Women's Prison Exterior
R. C. Harris Water Treatment Plant, Toronto, Ontario, Canada
Seasons 2-3
Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Season 3
Manila, Philippines
on location
39 William Street Brantford, Ontario, Canada
Season 3
Singapore
Season 3
Boon Lay, Singapore
