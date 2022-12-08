В 3 сезоне сериала «Южная Сторона» лучшие друзья из рабочего района Чикаго продолжают прокладывать свой путь в мире богатых и успешных людей Америки. Саймон и Кей оказываются в затруднительном положении, когда в их очередную авантюру случайно вмешивается дядя Спайк. Аллен занимается политической карьерой и вновь баллотируется в олдермены. Он пытается раскопать компромат на своих конкурентов, при этом сильно рискуя собственной репутацией. Грандиозные планы офицера Гуднайта идут под откос из-за прибытия в город неожиданного гостя. Тернер и Бренда покидают съемочную площадку телешоу.