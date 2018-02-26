В 1 сезоне сериала «По ту сторону смерти» молодая сотрудница Института мозга Юлия Демина чуть было не попадает под колеса поезда. В последний момент девушку спасает случайный прохожий. Сам парень погибает на рельсах у нее на глазах. Однако той же ночью его тело странным образом исчезает из морга. Причем ночной охранник буквально заикается от ужаса и клянется на допросе, что труп… встал с полки и ушел на своих двоих. Это дело решает напоследок перед уходом на пенсию взять опытный следователь Глеб Точилин. Когда Юлия дает ему показания, она предлагает детективу свою помощь как нейробиолог.