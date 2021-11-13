В 1 сезоне сериала «Счастье Серафимы» замужняя женщина с маленьким сыном сбегает от своего супруга, с которым она несчастлива. Она находит приют в поселке Соловьиный в доме одинокого пенсионера – деда Яши. Сперва Серафима устраивается штукатуром, а затем осуществляет свою мечту – открывает строительную фирму. Она вполне довольна своей жизнью, но все меняется, когда дед Яша умирает, не успев переписать свой дом на нее. Скоро за наследством приезжает подозрительный тип – родственник деда. Но женщина решает отстоять свою землю.