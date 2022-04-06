Во 2 сезоне сериала «Любовная магия» продолжается история о ясновидящей по имени Гала. Напомним, в центре событий оказывается женщина, которая живет в большом городе со своим сыном-подростком по имени Никита. Он вступает в пубертатный период и связанное с этим время первых влюбленностей. А вот у его мамы с личной жизнью как-то не задалось. Зато у героини есть необычайный дар. Гала имеет экстрасенсорные способности, которые позволяют ей разбираться в вопросах, связанных с отношениями. Она без труда может рассказать, каким образом и насколько быстро закончатся романтические отношения у той или иной пары.