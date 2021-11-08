В 1 сезоне сериала «Любовная магия» молодая женщина по имени Гала зарабатывает на жизнь своими необычными способностями. Она умеет привораживать и отвораживать супругов, спасать и разрушать семьи и даже заглядывать в ближайшее будущее. Иногда ее дар – это благодать, а иногда – настоящее проклятье, но женщина старается применять его только во благо. Тем временем у ясновидящей подрастает сын Никита, который встречает первую любовь. Мать пытается поддержать юношу, а заодно и устроить собственную личную жизнь.