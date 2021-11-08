Lyubovnaya magiya 2021, season 1

Lyubovnaya magiya season 1 poster
Любовная магия 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 40
Runtime 20 hours 0 minute
"Lyubovnaya magiya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовная магия» молодая женщина по имени Гала зарабатывает на жизнь своими необычными способностями. Она умеет привораживать и отвораживать супругов, спасать и разрушать семьи и даже заглядывать в ближайшее будущее. Иногда ее дар – это благодать, а иногда – настоящее проклятье, но женщина старается применять его только во благо. Тем временем у ясновидящей подрастает сын Никита, который встречает первую любовь. Мать пытается поддержать юношу, а заодно и устроить собственную личную жизнь.

Lyubovnaya magiya List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Встречи и расставания
Season 1 Episode 1
8 November 2021
Девушка сына
Season 1 Episode 2
8 November 2021
Ложная победа
Season 1 Episode 3
9 November 2021
Проклятье невинности
Season 1 Episode 4
9 November 2021
Любовь с препятствиями
Season 1 Episode 5
10 November 2021
Новая жизнь
Season 1 Episode 6
10 November 2021
Жених с того света
Season 1 Episode 7
11 November 2021
Подарок судьбы
Season 1 Episode 8
11 November 2021
Муж моей жены
Season 1 Episode 9
12 November 2021
Мать Тереза
Season 1 Episode 10
12 November 2021
Любимая вдова
Season 1 Episode 11
15 November 2021
Лучшие родители
Season 1 Episode 12
15 November 2021
Любовь до гроба
Season 1 Episode 13
16 November 2021
Дела семейные
Season 1 Episode 14
16 November 2021
Дочь
Season 1 Episode 15
17 November 2021
Инструктор
Season 1 Episode 16
17 November 2021
Пышка
Season 1 Episode 17
18 November 2021
Зависимость
Season 1 Episode 18
18 November 2021
Любимая вдова
Season 1 Episode 19
19 November 2021
Лучшие родители
Season 1 Episode 20
19 November 2021
Серия 21. Психотерапевт
Season 1 Episode 21
9 March 2022
Серия 22. Брат Риты
Season 1 Episode 22
10 March 2022
Серия 23. Связь
Season 1 Episode 23
14 March 2022
Серия 24. Сосед
Season 1 Episode 24
15 March 2022
Серия 25. Сестра Бориса
Season 1 Episode 25
16 March 2022
Серия 26. Без памяти
Season 1 Episode 26
17 March 2022
Серия 27. Просто жди
Season 1 Episode 27
21 March 2022
Серия 28. Стерпится-слюбится
Season 1 Episode 28
22 March 2022
Серия 29. Призрак
Season 1 Episode 29
23 March 2022
Серия 30. Невеста
Season 1 Episode 30
24 March 2022
Серия 31. Опьяненный любовью
Season 1 Episode 31
28 March 2022
Серия 32. Ночная гостья
Season 1 Episode 32
29 March 2022
Серия 33. Гулящий
Season 1 Episode 33
30 March 2022
Серия 34. Инспектор
Season 1 Episode 34
31 March 2022
Серия 35. Верните мужа!
Season 1 Episode 35
4 April 2022
Серия 36. Черная вдова
Season 1 Episode 36
5 April 2022
Серия 37. Четыре половинки
Season 1 Episode 37
6 April 2022
Серия 38. Ты – моя судьба
Season 1 Episode 38
7 April 2022
Серия 39. За первого встречного
Season 1 Episode 39
11 April 2022
Серия 40. Возвращение
Season 1 Episode 40
12 April 2022
