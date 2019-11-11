В 1 сезоне сериала «Возвращение» зрители знакомятся со сводными сестрами Машей и Лялей. Старшая – скромная и заботливая девушка, круглая отличница и пример для подражания. Только вот вся любовь родителей достается младшей. Все дается Ляле словно само собой – красота, актерский талант и восхищенные взгляды парней. Но когда дело доходит до создания семьи, самый завидный жених района неожиданно выбирает именно старшую сестру. Маша выходит замуж за обаятельного Олега, но вскоре жизнь пары странным образом превращается в ад.