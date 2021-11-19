В 1 сезоне сериала «Непосредственно Каха. Сказки» молодой парень кавказского происхождения по имени Серго участвует в испытании недавно разработанной вакцины. Но эксперимент идет не по плану, и житель солнечного Сочи оказывается в больничной палате с осложнениями. Навестить больного приходят все его друзья и знакомые, включая небезызвестного Каху. Но каждый гость, подобно сказочной Шахерезаде, должен рассказать пациенту историю. В каждой серии зрители увидят очередную переиначенную на новый лад сказку.