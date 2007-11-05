В 1 сезоне сериала «Бывшая» в центре событий – успешная женщина-тренер Регина. Она обучает молодых гимнасток, которые под ее чутким надзором завоёвывают призовые места и получают награды на различных спортивных состязаниях. Регина удачлива не только в профессии, но и в личной жизни. У нее есть прекрасный супруг по имени Юрий, с которым молодая женщина собирается отметить серебряную свадьбу. Однако жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда она выясняет, что у благоверного роман с одной из ее учениц.