В 1 сезоне сериала «Детектив под кайфом» молодая девушка по имени Пегги долгое время употребляла наркотические вещества. Она рассталась со своим бойфрендом Денни, который попал за решетку. Правда, спустя некоторое время его досрочно освободили. Кроме того, у героини погибла мама. Цепь несчастий заставила Пегги пересмотреть свои взгляды на жизнь, преодолеть пристрастие к запрещенным препаратам и открыть в себе талант частного детектива. Лучшая подруга героини Кэрол скоро станет женой медика. Она хранит свою тайну.