High Desert 2023, season 1

High Desert 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"High Desert" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детектив под кайфом» молодая девушка по имени Пегги долгое время употребляла наркотические вещества. Она рассталась со своим бойфрендом Денни, который попал за решетку. Правда, спустя некоторое время его досрочно освободили. Кроме того, у героини погибла мама. Цепь несчастий заставила Пегги пересмотреть свои взгляды на жизнь, преодолеть пристрастие к запрещенным препаратам и открыть в себе талант частного детектива. Лучшая подруга героини Кэрол скоро станет женой медика. Она хранит свою тайну.

6.1
6.2 IMDb

"High Desert" season 1 list of episodes.

Pain Management
Season 1 Episode 1
17 May 2023
Two Knockers and No Boyfriend = A Felony
Season 1 Episode 2
17 May 2023
I'm Getting Close to This Guru Bastard
Season 1 Episode 3
17 May 2023
Get Judy off the Bed
Season 1 Episode 4
24 May 2023
Soul Retrieval
Season 1 Episode 5
31 May 2023
A Nod Is Not a Hello
Season 1 Episode 6
7 June 2023
This Doesn't Have to Be a Tragedy
Season 1 Episode 7
14 June 2023
I Need a Hero
Season 1 Episode 8
21 June 2023
